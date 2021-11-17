Проезд по КАД-2 вокруг Петербурга будет платным

Проезд по КАД-2, которую планируют строить вокруг Петербурга, будет платным. Пока это не окончательное решение, но имеющее высокую степень вероятности. При этом финансировать стройку собираются из Фонда национального благосостояния России, о чем было известно ранее.

- Строительство дороги предполагает выделение средств из Фонда национального благосостояния. Планируется, что трасса будет платной, - пишет ТАСС.

Впрочем, пока нет ни сроков строительства ни точной трассировки самой кольцевой дороги. По словам главы госкомпании «Автодор», это не будет реконструкцией уже существующей «бетонки» А-120, как предполагалось ранее, а совершенно новая трасса.

Причины в удаленности «бетонки» от города и ее малой загруженности. Сроки строительства КАД-2 будут зависеть от выбора ее будущего пролегания. Сейчас два варианта находятся на рассмотрении министерства транспорта России.

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