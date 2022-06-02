Устанавливать леса вокруг Спаса на Крови начнут после 12 июня

Колокольню Спаса на Крови укроют лесами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лишь недавно знаменитый на весь мир собор Спаса на Крови освободился от лесов поле долгой реставрации Центрального шатра. Увы, но на очереди работы на колокольне. Поэтому скоро часть храма вновь скроется за строительными конструкциями.

- Мы приступаем к плановой реставрации колокольни. Леса начнут устанавливать после праздника 12 июня. Она продлится до начала следующего года, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе музея Исаакиевский собор, к которому относится храм.

Жителей Петербурга и туристов призывают успеть сделать красивые фото, ибо следующий раз такая возможность представится года через три, не раньше.

- Мы делаем реставрацию на собственные средства, которые получаем от продажи билетов туристам. Кроме того еще пандемия вносит неопределенность, поэтому точный срок окончания работ сейчас сказать сложно, - отметили музейщики.

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