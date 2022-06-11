Полиция возбудила дело на водителя каршеринга за смертельное ДТП у Троицкого моста

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 19-летнего водителя каршеринга за ДТП у Троицкого моста. Фото: "Дорожный инспектор"

Полиция возбудила уголовное дело в отношении пьяного водителя каршеринга, который устроил смертельное ДТП у Троицкого моста в Петербурге. Напомним, ранним утром 11 июня авто занесло, оно влетело в фонарный столб и отскочило в ограждение на набережной, отбросив пешехода в Неву. В аварии погибла 17-летняя пассажирка горе-водителя. Еще один пассажир, мужчина, находится в больнице в тяжелом состоянии. У сбитого пешехода тоже серьезные травмы.

- В отношении нетрезвого водителя возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Вскоре суд изберет ему меру пресечения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что 19-летнйи водитель каршеринга свою вину не признает, заверяя, что он вообще не сидел за рулем. Молодому человеку грозит от 5 до 12 лет колонии.