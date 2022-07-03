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Спорт3 июля 2022 7:50

Вратаря клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова, задержанного в Петербурге, могли отправить служить в Североморск

По словам его адвоката, хоккеиста считают уклонистом от армии
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Ивана Федотова могли отправить служить в Североморск. Фото: khl.ru

Ивана Федотова могли отправить служить в Североморск. Фото: khl.ru

Скандал с задержанием в Петербурге бывшего вратаря хоккейного ЦСКА Ивана Федотова получил продолжение. По данным СМИ, игрока, которого подозревают в уклонении от службы в армии, могли отправить в Североморск.

- Его увезли вчера с территории госпиталя. Ориентировочно, в Североморск, по месту возможного прохождения службы, - заявил ТАСС адвокат игрока Алексей Пономарев.

Напомним, что Федотов –уроженец финской Лаппеэнранты, долгие годы живущий в Петербурге. Он занимался в спортшколе СКА, а потом играл в клубах КХЛ. Последний сезон провел в столичном ЦСКА, после чего подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».

В ЦСКА Федотов формально числился военнослужащим. Сейчас его подозревают в уклонении от службы в армии.

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