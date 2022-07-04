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Происшествия4 июля 2022 14:20

Мужчину, убившего студента ИТМО шлепком по ягодицам, осудили на 7,5 лет тюрьмы

Петербуржец забил парня, приняв его за вора
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Мужчину, убившего студента ИТМО шлепком по ягодицам, осудили на 7,5 лет тюрьмы

Мужчину, убившего студента ИТМО шлепком по ягодицам, осудили на 7,5 лет тюрьмы

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд 4 июля 2022 года признал виновным мужчину, убившего студента ИТМО шлепком по ягодицам. История, которая начиналась мило, закончилась трагедией для многих людей. Студень пытался вытащить котенка из-под машины, но хозяин иномарки принял его за вора и побил.

- В ночь на 9 августа 2021 года виновный не менее одного раза ударил студента в область живота, дважды по груди и лопаткам. От ударов парень потерял равновесие и упал, ударившись головой. Спустя сутки он умер, - рассказали в пресс-службе судов Северной столицы.

Мужчина, избивший студента, выплатил родне погибшего 1 миллион рублей. Суд отправил виновного на 7,5 лет в исправительную колонию строгого режима.