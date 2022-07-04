Мужчину, убившего студента ИТМО шлепком по ягодицам, осудили на 7,5 лет тюрьмы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд 4 июля 2022 года признал виновным мужчину, убившего студента ИТМО шлепком по ягодицам. История, которая начиналась мило, закончилась трагедией для многих людей. Студень пытался вытащить котенка из-под машины, но хозяин иномарки принял его за вора и побил.

- В ночь на 9 августа 2021 года виновный не менее одного раза ударил студента в область живота, дважды по груди и лопаткам. От ударов парень потерял равновесие и упал, ударившись головой. Спустя сутки он умер, - рассказали в пресс-службе судов Северной столицы.

Мужчина, избивший студента, выплатил родне погибшего 1 миллион рублей. Суд отправил виновного на 7,5 лет в исправительную колонию строгого режима.