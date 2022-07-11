МЧС предупреждает о ливнях и граде в Петербурге вечером в понедельник

В ближайшее время Петербург зальют дожди. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург вновь оказался во власти стихии. Городское управление МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды. Вечером понедельника ожидаются ливни с резким ветром и градом. Жителей и гостей Северной столицы призывают к осторожности.

- По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 11 июля, с 21 до 24 часов, ожидаются грозы, ливни, местами град, кратковременное усиление ветра 15-20 метров в секунду, - сообщает пресс-служба МЧС.

Но непогода продолжит бушевать и после полуночи, о чем уже предупреждали синоптики. На город надвигается циклон Zelda, который принесет не только резкий ветер и проливные дожди, но и жару.

Ночью 12 июля прогноз обещает ливни с грозой, в первой половине – сухо и подъем температуры до +26…+31 градуса, а во второй половине дня – шквалистый ветер и вновь дожди с градом.

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