Циклон Zelda с ливнями шквалистым ветром надвигается на Петербург

Дожди и жара. Не Петербург, а джунгли. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителями субтропиков смогут почувствовать себя петербуржцы и гости Северной столицы. Причиной тому станет циклон с грозным именем Zelda. Он уже надвигается на город и в ближайшее время начнет менять погоду на южную: с дождями и экстремальной жарой.

- Ночью прохождение теплого фронта будет сопровождаться ливнями, грозами местами с градом и усилением ветра до 20 метров в секунду. Днем наша территория попадает в теплый сектор, и температура воздуха повысится до +26…+31 градуса, - рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Но стихия не успокоится, а поэтому во второй половине, с приходом холодного фронта, ожидаются не только сильные ливни, грозы и град, но и шквалистый ветер до 23-28 метров в секунду.

МЧС уже выпустило штормовое предупреждение. А синоптики шутят, что вторник нужно просто пережить.

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