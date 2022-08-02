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Авто2 августа 2022 14:13

Одобрен проект строительства Пулковской развязки на трассе М-11 у Петербурга

Положительное заключение выдала Главгосэкспертиза
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Новую развязку построят от М-11 к Пулково. Фото: ГК "Автодор".

Новую развязку построят от М-11 к Пулково. Фото: ГК "Автодор".

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение проекту строительства развязки, которая свяжет скоростную трассу М-11 Москва-Петербург с аэропортом Пулково. Участок длиной в 3,4 километра появится с юга, в 2,5 километрах от КАДа.

- Развязка обеспечит еще один подъезд к аэропорту Пулково и существенно сократит время в пути как при движении из Петербурга, так и из Новгорода, - сообщает пресс-служба «Автодора».

Развязка с путепроводами будет построена на 681-м километре трассы М-11 «Нева». Точные сроки создания не называются. По данным Смольного, работы начнутся в конце 2022 года, а в эксплуатацию объект сдадут к 2025 году.