Одобрен проект строительства Пулковской развязки на трассе М-11 у Петербурга

Новую развязку построят от М-11 к Пулково. Фото: ГК "Автодор".

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение проекту строительства развязки, которая свяжет скоростную трассу М-11 Москва-Петербург с аэропортом Пулково. Участок длиной в 3,4 километра появится с юга, в 2,5 километрах от КАДа.

- Развязка обеспечит еще один подъезд к аэропорту Пулково и существенно сократит время в пути как при движении из Петербурга, так и из Новгорода, - сообщает пресс-служба «Автодора».

Развязка с путепроводами будет построена на 681-м километре трассы М-11 «Нева». Точные сроки создания не называются. По данным Смольного, работы начнутся в конце 2022 года, а в эксплуатацию объект сдадут к 2025 году.