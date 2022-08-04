Развитие метро до 2040-х годов на юге Петербурга включено в новый Генплан

Строительство метро с горизонтом до 40-50-х годов включено в новый Генплан Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Один из самых болезненных вопросов для петербуржцев - строительство метро. В том числе и его включает в себя новый вариант Генерального плана развития города, который с 4 по 10 августа вынесен на общее обсуждение для внесения поправок. Добавить свое мнение может на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре любой житель города.

- Генплан рассчитываем принять до конца 2022 года. Естественно, он учитывает развитие метро, и мы принимаем предложения горожан по этому непростому вопросу, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92.0) FM спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский.

По его словам, власти отлично знают недовольство горожан сроками строительства. Особенно по сравнению Москвой: «Да, Москва быстрее, там лучше технологии. Наши проектные бюро и институты перенимают технологии, оценивают, подходят ли они для города».

Темпы строительства подземки обещают увеличить. В особенности на юге города, где обещанных станций метро люди ждут десятилетиями.

- После принятия Генплана люди будут должны четко понимать, ждать или нет станции метро у дома. Отдельно работаем над метро в Красносельском районе. Там длинный горизонт планов по подземке вплоть до 40-х годов, - отметил Бельский.