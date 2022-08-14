Похороны 14-летнего хоккеиста Всеволода Малкова пройдут 15 августа на Смоленском кладбище

Стала известна дата похорон 14-летнего хоккеиста Севы Малкова, погибшего от шайбы на тренировке.

Похороны 14-летнего хоккеиста СКА Всеволода Малкова, убитого шайбой на тренировке, пройдут в понедельник, 15 августа, на Смоленском кладбище. Об этом «КП-Петербург» сообщила читательница, знакомая с семьей спортсмена. Это же подтверждает и один из друзей Севы.

- Сначала с Севой простятся во Дворце спорта «Хоккейный», куда он ходил на тренировки. После этого состоятся похороны на Смоленском кладбище, - уточнил друг погибшего хоккеиста.

Напомним, в 14-летнего юношу прилетела шайба во время одного из упражнений. Тогда до окончания тренировки оставалось всего семь минут. От сильного удара парень упал на спину без сознания, у него остановилось сердце. Через 30 секунд на льду уже был врач команды. Позже сотрудники скорой помощи запустили сердце мальчика. Севу госпитализировали, но спасти не смогли.