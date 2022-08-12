"КП-Петербург" узнала про последние секунды жизни 14-летнего хоккеиста Севы Малкова, убитого шайбой на тренировке. Фото: СОЦСЕТИ

Видео смертельного удара шайбы в сердце Всеволода Малкова, 14-летнего хоккеиста СКА, теперь пересматривают тысячи людей. До финального свистка оставалось 7 минут. 14-летний хоккеист Сева Малков шел в нападение. Хитрый прием - закрыть вратарю обзор, чтобы напарник нанес прицельный удар шайбой. Все шло к победе. Но шальная шайба вместо ворот прилетело точно в сердце хоккеиста. Удар для него оказался смертельным. Сердце парня остановилось прямо на льду. Рассказываем, что известно о смерти хоккеиста Всеволода Малькова от шайбы во время тренировки.

РОКОВАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ

За команду Сева играл всего пару месяцев. В мае его купили за 450 тысяч рублей. Трансферы в детском хоккее – большая редкость, но парня выкупили у местного «Динамо», потому что разглядели в нем будущую звезду. Сева выкладывался на тренировках, чтобы оправдать покупку клуба.

Чтобы понять, что именно произошло на хоккеистом, стоит посмотреть полное видео тренировки, где погиб юный хоккеист. Команда Севы атаковала. С помощью наигранной комбинации ребята вывели на удар защитника. В этот момент Сева перекрыл обзор вратарю. Вот только удар пришелся прямо в грудь 14-летнего парня. Щелчок прилетел в него примерно с 10-15 метров. Одноклубники предположили, что скорость шайбы была под 140 километров в час.

Сева перешел в восьмой класс, но хоккей он любил гораздо больше учебы. Фото: СОЦСЕТИ

- Шайба ударила Севу со всей силы в область сердца, – вспоминают партнеры по команде. – Через пару секунд он скорчился от боли, нагнулся. Проехал пару метров, а потом упал спиной на лед.

Юношу тут же окружили все, кто находился на льду. Тренер быстро сориентировался, увел остальных хоккеистов за борт и срочно вызвал врача. Судя по видео, медик был на льду возле Всеволода уже через 30 секунд. Врач около минуты пытался реанимировать парня. В это время ему уже вызвали скорую помощь. Сверстники Севы до сих пор не могут отойти от шока и даже задумались о том, насколько опасный спорт.

- Мы смотрели на это издалека и шептались. Кто-то плакал, кого-то трясло, – вздыхает близкий друг Севы. – Это какая-то нелепая случайность. Ведь на нем была хорошая защита, нагрудник. Я думаю, у кого-то теперь может появиться страх игры в хоккей, но за всех сказать не могу.

Через минуту после начала реанимации Сева очнулся. На видео видно, как он пытается встать, но не может. Далее на место уже прибыла скорая помощь. Как позже сообщили в пресс-службе СКА, у парня остановилось сердце.

Любовь к хоккею Севе привил его отец, который болел за кировскую "Родину". Фото: СОЦСЕТИ

«ВСЕГДА БЫЛ ЗДОРОВ КАК БЫК»

Хоккейный клуб не стал скрывать трагедию и ближе к ночи подтвердил смерть юного спортсмена. В пресс-службе команды заверили, что проведут свое расследовании и сделают выводы, чтобы впредь не допустить такой беды. Слова сожаления высказал и главный тренер СКА Роман Ротенберг.

- Сложно подобрать слова, чтобы выразить всю горечь и боль утраты. Это невосполнимая потеря для нашей академии, для клуба, для всей большой хоккейной семьи. Нет ничего страшнее смерти ребенка. Мы обязательно финансово поможем семье мальчика, - подчеркнул Ротенберг.

Сева с детства был армейцем. Сначала он играл за "Стрельну". Фото: СОЦСЕТИ

На утро следующего дня прокуратура Петербурга сообщила о том, что по факту гибели хоккеиста возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Родители юноши по понятным причинам закрылись от журналистов и не могут отойти от горя. Все друзья Севы говорят о нем примерно одно и то же – это талант, который мог заиграть на самом высоком уровне.

- Он здоров как бык, всегда был в крепкой физической форме. Сева мечтал заиграть за взрослую команду. Хоть он и любил учиться в школе, но хоккей был его любимым делом. Даже в видеоигры он играл всегда только в спортивные, - поделился с «КП-Петербург» лучший друг Всеволода.

Севу называли большим талантом, недаром его купили в СКА-2008. Фото: СОЦСЕТИ

УДАР МОГ ВЫЗВАТЬ ИНФАРКТ

По мнению врача скорой помощи Михаила Коневского, юного хоккеиста было невозможно спасти. Результаты экспертизы парня пока не оглашают. Однако врач предположил, что Всеволод мог погибнуть от травматического инфаркта.

- Любой тупой удар может спровоцировать такой инфаркт. Это происходит рефлекторно. Неважно, сильное или слабое сердце. Вторая версия - в сердце проходит часть аорты, она может истончаться, возникает аневризма, которая никак не беспокоит человека. Не исключено, что от удара лопнула аневризма, и парень умер, - посчитал Коневский в разговоре с «КП-Петербург».

Тем временем тренировки у СКА-2008 временно отменили. Ребята пока не знают, как дальше играть после такого горя.

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