Эксперты объяснили, что Финский залив позеленел из-за жары и цветения водорослей

Купаться в зеленой жиже неприятно и опасно. Фото: Петр КИБЕР

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, почему вода Финского залива стала ярко-зеленой, и чем опасно купание в ней. На то, что залив цветет сильнее обычного, пожаловались отдыхающие на пляжах Курортного района.

- Жаркая погода спровоцировала не только рост сине-зеленых водорослей, которые приводят к изменению цвета воды от ярко зеленого до бирюзового, но и активизировала процесс их разложения, - сообщают в пресс-службе петербургского управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что жара также способствует гниению водорослей, которые, будучи выброшенными на берег, превращаются в черную дурно пахнущую массу.

- Напомним, сине-зеленые водоросли при сильном цветении потенциально токсичные, - также предупреждают санитарные врачи.

Купаться в цветущей воде не рекомендуется от слова «совсем». Если такая зеленая жижа попадет в организм, проблем с желудком не избежать. Кроме того, водоросли способны вызывать ожоги на коже.