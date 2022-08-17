Прокурор запросил 10 лет колонии мужчине убившему и расчленившему отца в Петербурге

Прокурор выступил в прениях по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве отца в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге прокурор запросил 10 лет колонии строгого режима мужчине, который убил, расчленил и сбросил останки своего отца в реку Смоленку. Прения состоялись в суде 17 августа 2022 года. Об этом рассказали в прокуратуре Северной столицы.

- Старший помощник прокурора Василеостровского района предложила суду признать подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в ведомстве.

Трагедия произошла 13 ноября 2021 года. 36-летний мужчина убил своего 66-летнего отца из-за квартирного вопроса. Сын выстрелил из охотничьего ружья в голову отцу, после чего хладнокровно расчленил труп, сложил останки в хозяйственные сумки и под покровом ночи сбросил их в реку Смоленку рядом с домом. Сумки с останками были обнаружены 16 ноября.

Рассмотрение уголовного дела еще е завершилось. Впереди у сына еще последнее слово и решение суда.