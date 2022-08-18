Дополнительные электрички пустят на Финляндском направлении из Петербурга в пятницу и выходные

На курортном направлении пустят дополнительные поезда. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дополнительные пригородные поезда пойдут в ближайшую пятницу и выходные на курортном Финляндском направлении. Это сделано из-за большого пассажиропотока. Горожане стремятся уехать из раскаленного рекордной жарой города поближе к воде залива, пусть она мутная, зеленая и купаться в ней нельзя.

- В пятницу, 19 августа, будет курсировать дополнительная пара электропоездов «Ласточка»: Санкт-Петербург — Выборг, отправлением в 11:30, прибытием в 12:47 и Выборг — Санкт-Петербург, отправлением в 11:05, прибытием в 12:17, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

А в субботу и воскресенье до Зеленогорска и Белоострова через Сестрорецк и Курорт пойдут три дополнительные пары электричек: Санкт-Петербург — Белоостров (через Сестрорецк) отправление в 14:35 и 18:34, в обратную сторону - Белоостров — Санкт-Петербург (через Парголово) отправление в 15:50, а также (через Сестрорецк) - в 18:34.

В Зеленогорск электричка уйдет с Финляндского вокзала отправится в 16:32, а обратно уйдет в 18:01.

Билеты, во избежание очередей в кассах, советуют покупать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».