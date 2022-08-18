СК завел дело о нападении на градозащитника при сносе флигелей особняка Салтыковой в Петербурге

Дело о незаконном лишении свободы возбуждено после нападения на градозащитника. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главное следственное управление СК России по Петербургу возбудило уголовное дело о незаконном лишении свободы активиста-градозащитника Олега Мухина, которого избили при попытке снять видео сноса флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской улице.

- Несколько человек, по слова активистов, имеющих отношение к демонтажным работам, набросились на одного из градозащитников и причинили ему телесные повреждения, - сообщает пресс-служба Следкома.

После этого, по версии следствия, избитого завели в одно из помещений дома 51 по Большой Морской улице, где, угрожая побоями, продержали некоторое время и заставили написать бумагу об отсутствии претензий.

После того, как избитому удалось уйти, он был госпитализирован в больницу с переломом скулы. Уже там у Олега Мухина приняли заявление.

Разобраться в скандале со сносом исторического здания, объекта культурного наследия, поручил глава СК Александр Бастрыкин.