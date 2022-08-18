Глава СК поручил создать группу по расследованию сноса культурных объектов в Петербурге

Дела о сносе исторических домов Петербурга будут расследовать в Москве. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Специальная группа по расследованию сноса объектов культурного наследия будет создана в Главном управлении Следственного комитета России. Речь в первую очередь идет об исторических зданиях. Сделать это потребовал глава СК Александр Бастрыкин после скандала со сносом флигелей в особняке Салтыковой на Большой Морской улице и избиении градозащитника.

- Председатель СК заслушал доклад ГСУ СК России по Санкт-Петербургу о ходе расследования уголовных дел, возбужденных по фактам превышения должностных полномочий лицами, причастными к сносам исторических зданий, и подверг жесткой критике работу подчиненных, признав ее неудовлетворительной, - сообщает пресс-служба Следкома России.

После этого Бастрыкин поручил петербургским следователям передать все материалы по таким делам в аппарат Главного управления и дал указание создать отдельную группу по расследованию фактов уничтожения домов-памятников в Петербурге.

Кроме того, глава СК намерен в ближайшее время встретиться с градозащитниками Северной столицы.