Глава СК Бастрыкин приехал на место сноса особняка Салтыковой в Петербурге

Глава СК лично приехал к особняку Салтыковой в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично приехал на Большую Морскую улицу в Петербурге где 24 августа продолжили сносить исторический особняк Салтыковой. Днем о демонтажных работах сообщали в соцсетях градозащитники, а вечером среду к дому номер 51 приехали глава СК и полиция.

- Председатель СК России лично осмотрел объект, после чего провел совещание с подчиненными. Он дал поручение усилить следственную группу, включив в нее следователей центрального аппарата, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Бастрыкин потребовал ускорить процесс расследования и поставил дело на личный контроль.

А пока глава СК общался с представителями фирмы-подрядчика, нанятой для демонтажа исторического здания, полиция упаковывала в микроавтобус строителей, большая часть из которых оказалась трудовыми мигрантами.

Позднее на допрос в петербургское управление СК был доставлен гендиректор фирмы-инвестора, которая является заказчиком реконструкции особняка, который планируется переделать в отель.

Напомним, что по факту сноса флигелей особняка и избиения снимавшего это градозащитника возбуждены два уголовных дела.