Сотрудница полиции пожаловалась Бастрыкину на инспекторов ГИБДД, сломавших ей руку в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудница оперативного розыска из Санкт-Петербурга, которой сломали руку двое инспекторов ГИБДД, продолжает разбираться со своими обидчиками. Женщина пожаловалась главе следственного комитета России Александру Бастрыкину, что один из мужчин может избежать уголовной отвественности и попросила помочь восстановить справедливость.

- Один из сотрудников, занимавший ранее должность инспектора ГИБДД по Василеостровскому району, обладает обширными связями в правоохранительных органах, родственников в судебных. Также он заявлял, что собирается разрешить ситуацию при помощи связей, - написала полицейская Бастрыкину.

Драка произошла в ночь с 31 января на 1 февраля в одном из отделов полиции Петербурга. Между сотрудницей уголовного розыска и инспекторами возник конфликт. Началась потасовка и инспекторы жестко задержали женщину, сломан ей руку. В итоге уголовное дело было возбуждено в отношении только одного сотрудника.