Жалобы горожан стали причиной приостановки закона о реновации в Петербурге

Жалобы петербуржцев на реновацию заставили Смольный отложить действие закона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал причины, по которым он решил отложить действие закона о реновации до 2024 года. Главной стали обращения жителей города, которых волновали положения закона.

- В июне в соответствии с положениями федерального закона был принят региональный закон о реновации. Все это время с Центром управления регионом анализировали обратную связь, которую получали от жителей, - написал в своем телеграм-канале глава города.

По его словам, в новый вариант закона о Комплексном развитии территорий, в той части, которая касается жилых зон, будут внесены изменения. Главное из которых - положение о наличии в зоне реновации пятен под застройку, на которых расположатся новые дома, в которые будут переселять обитателей хрущевок.

Именно этот момент вызывал опасения петербуржцев. В нынешнем законе не прописан пункт о том, что жителей расселяемого дома должны оставить в том же районе города, а не отправить на выселки.