Бастовавшим рабочим подрядчика «Адмиралтейских верфей» выплатили зарплату

Бастовавшие судостроители получили свои деньги. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Рабочие компании «Промсудстрой», которые занимаются электромонтажом на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи», получили свои зарплаты. Этого им удалось добиться с помощью забастовки, которую они провели в четверг. Все сотрудники в количестве около ста человек получили деньги за июль и август.

- Вышли на работу на следующий день после забастовки. Все деньги выплатили. Для этого понадобился лишь один день. Начальство испугалось, что никто не выйдет, - сообщил «КП-Петербург» один из электромонтажников.

Как ранее сообщала «Комсомолка», проблемы с выплатой зарплат у субподрядных организаций происходят постоянно. Людей нанимают из других городов, они приезжают в Петербург на временную работу и отсылают деньги семьям. Получают они при этом в районе 60-70 тысяч.

«Промсудстрой» - один из субподрядчиков АО «Эра» - компании, которая выполняет заказ «Адмиралтейских верфей».