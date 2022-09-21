Первое заседание городской мобилизационной комиссии в Петербурге пройдет 22 сентября

В России объявлена частичная мобилизация. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургская мобилизационная комиссия соберется на первое заседание уже 22 сентября. Возглавляет комиссию глава региона, губернатор Александр Беглов. Именно он будет отвечать за призыв жителей Северной столицы в армию.

- Первое рабочее заседание состоится 22.09.2022 года. Комиссия будет работать в соответствии с заданием, которое Министерство обороны установит для Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба Смольного.

Региональные комиссии по мобилизации созданы в каждом регионе по распоряжению правительства России еще в 2006 году. Комиссию возглавляет высшее должностное лицо субъекта Федерации, в данном случае это губернатор Александр Беглов, а заместителем руководителя комиссии является военный комиссар города - Сергей Качковский.

Напомним, что 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация в вооруженные силы. Она коснется около 300 тысяч человек. Несколько тысяч призовут и из Петербурга.

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