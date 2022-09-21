Губернатор Ленинградской области возглавил мобилизационную комиссию региона

Александр Дрозденко возглавил мобилизационную комиссию Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Александр Дрозденко возглавил мобилизационную комиссию Ленинградской области. Это подтвердили источники в правительстве региона. Там отметили, что комиссия существует давно, еще с 2006 года.

- В каждом регионе на основании постановления правительства действует такая комиссия. Ее возглавляет глава субъекта федерации, - отметил собеседник «КП-Петербург».

Напомним, что в Петербурге призывную комиссию по мобилизации возглавляет Александр Беглов, его заместителем является главный военный комиссар города Сергей Качковский.

Свое первое рабочее заседание петербургская комиссия проведет уже 22 сентября.

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