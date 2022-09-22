Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика22 сентября 2022 6:47

Беглов: рабочие места за мобилизованными петербуржцами должны быть сохранены

Об этом губернатор заявил на совещании по призыву
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Город пообещал помощь семьям призванных в армию петербуржцев.

Город пообещал помощь семьям призванных в армию петербуржцев.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рабочие места за попавшими под мобилизацию жителями Петербурга должны быть сохранены. Об этом на совещании с членами правительства, администраций районов и главный военным комиссаром города заявил Александр Беглов.

- Очень важно сделать все возможное, чтобы работодатели поддержали мобилизуемых. Прежде всего, обеспечили выполнение закона в части сохранения за мобилизованными их нынешних мест работы, - заявил губернатор.

Кроме того, власти пообещали поддержать семьи призывников. Дети, жены и пожилые родители мобилизованных будут обеспечены «полным социальным пакетом». На эти цели из бюджета Петербурга выделят дополнительные средства.

Кроме того, детей ушедших в армию горожан без очереди будут зачислять в школы и садики.