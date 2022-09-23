Умершего во время рейса пилота похоронили в Петербурге

Пилота Александра Киреева, погибшего в небе во время рейса из Новокузнецка, похоронили в Петербурге.

Умершего во время рейса «Новокузнецк – Петербург» летчика Александра Киреева похоронили в Северной столице. Об этом «КП-Петербург» рассказала жена командира воздушного судна Ольга. Напомним, трагедия в небе произошла вечером 18 сентября. Киреев был за штурвалом пассажирского «Боинга». Внезапно ему стало плохо, он обессилел и потерял сознание. Управление самолетом перехватил второй пилот. Реанимировать командира не смогли ни бортпроводники, ни медики, когда рейс экстренно приземлился в Омске.

- Сашу похоронили вчера 22 сентября. О точных причинах смерти нам пока не говорят. Идет следствие. Пока только можно догадываться о том, что произошло. Коллеги думают, что у мужа оторвался тромб, - сказала «КП-Петербург» Ольга Киреева.

Добавим, что Александр был 30 лет в авиации. За неделю до смерти он успешно прошел медкомиссию, где врачи не заметили у него хоть какого-либо нарушения по здоровью.