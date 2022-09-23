Суд Петербурга признал банкротом группу «Талион» экс-банкира Ебралидзе

Группу компаний экс-банкира Ебрализде признали банкротом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом группу компаний «Талион» бывшего бизнесмена и банкира Александра Ебралидзе. Сам банкир уже почти год находится под арестом в СИЗО по делу о пропаже трех миллиардов рублей из «Констанс-банка». Сам Ебралидзе вину не признает и перекладывает ее на бывших управляющих. Однако, иск о банкротстве «Талиона» с этим не связан, его подавал другой городской банк.

- Истец обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании акционерного общества «Талион» несостоятельным (банкротом), - сообщается в материалах на сайте суда.

Иск банка связан с кредитом в 5,5 миллиардов рублей. При этом общий размер претензий к «Талеону» достигает 44 миллиардов.

Напомним, что весной 2022 года Куйбышевский райсуд Петербурга взыскал 286 миллионов рублей с Александра Ебралидзе за неоплаченный участок земли в Тверской области.