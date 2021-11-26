Знал о заказных убийствах: Суд отправил в СИЗО бизнесмена Александра Ебралидзе по делу о хищении 3 млрд рублей

В Петербурге арестовали известного бизнесмена Александра Ебралидзе по делу о хищении 3 млрд рублей из банка. Фото: пресс-служба судов СПб

В Санкт-Петербурге суд все-таки арестовал бизнесмена Александра Ебралидзе, подозреваемого в хищении 3 млрд рублей из «Констанс-Банка», его предыдущего актива. Напомним, задерживали известного предпринимателя силами ФСБ. Оперативники провели масштабные обыски по уголовному делу. Сам же Ебралидзе что тогда, что сейчас вину не признает и говорит, что лично писал заявление в полицию о пропаже, мягко говоря, солидной суммы денег.

Следствие ожидаемо запросило для предпринимателя «путевку» в СИЗО. В итоге он отправится туда минимум на месяц, до 23 декабря 2021 года. По версии СК, отпускать на волю Ебралидзе опасно, поскольку он тут же сбежит с его-то финансовыми возможностями. Кроме этого следователи указали на большие связи бизнесмена в криминальном мире, которые он заимел после того, как два раза отсидел в колонии за разбой и хулиганство.

Ебралидзе заручился поддержкой трех адвокатов и десятков известных людей. Фото: пресс-служба судов СПб

Но любопытно в этом деле о растрате денег кое-что другое – у Ебралидзе нашли очень подозрительную переписку, указывающую на то, что ему может грозить и другая «уголовка».

- В ходе обыска в рабочем кабинете бизнесмена обнаружили электронная переписка, указывающая на осведомленность фигуранта об организации заказных убийств. Сам подозреваемый отказывается от дачи показаний и не признает вину, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Трое адвокатов Ебралидзе старались как могли – собрали множество ходатайств от известных личностей, которые положительно характеризуют бизнесмена, в том числе в список попали и настоятели церквей и монастырей.

К слову, ранее суд отправил под арест и экс-главу правления «Констанс-Банка».

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