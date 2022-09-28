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Общество28 сентября 2022 15:35

Первое заседание Общественного штаба по реновации прошло в Петербурге

Была создана группа по работе с обращениями жителей города
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Штаб по вопросам реновации начал работать в Петербурге.

Штаб по вопросам реновации начал работать в Петербурге.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Первое заседание Общественного штаба по проблеме реновации прошло в Петербурге. В здании городского парламента собрались 39 членов штаба, в том числе муниципальные депутаты и активисты.

- Наметили первоочередные задачи. Отправная точка — встречи с жителями. Будем отталкиваться не от нормы закона, а от интересов людей, - заявил на заседании штаба спикер ЗакСа Александр Бельский.

По его словам, именно обращения петербуржцев лягут в основу дальнейших решений, которые будут принимать штаб и власти города по изменению закона о реновации. В том числе для этого на первом заседании были созданы рабочие группы по мониторингу обращений горожан, по внесению изменений в законодательство, по взаимодействию с органами власти.