Первое заседание Общественного штаба по реновации прошло в Петербурге

Штаб по вопросам реновации начал работать в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Первое заседание Общественного штаба по проблеме реновации прошло в Петербурге. В здании городского парламента собрались 39 членов штаба, в том числе муниципальные депутаты и активисты.

- Наметили первоочередные задачи. Отправная точка — встречи с жителями. Будем отталкиваться не от нормы закона, а от интересов людей, - заявил на заседании штаба спикер ЗакСа Александр Бельский.

По его словам, именно обращения петербуржцев лягут в основу дальнейших решений, которые будут принимать штаб и власти города по изменению закона о реновации. В том числе для этого на первом заседании были созданы рабочие группы по мониторингу обращений горожан, по внесению изменений в законодательство, по взаимодействию с органами власти.