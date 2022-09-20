В Петербурге собрали Общественный штаб по реновации. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

39 человек вошли в Общественный штаб по реновации в Петербурге. Орган, созданный при Законодательном собрании, должен помочь скорректировать законодательство таким образом, чтобы правила проведения реновации не вызывали вопросов у жителей хрущевок.

- Завершилось онлайн-голосование в Общественный штаб по реновации, которое проходило на сайте Законодательного Собрания в период с 1 по 15 сентября. За претендентов поступило 20120 голосов. Определены 39 победителей, - сообщает пресс-служба ЗакСа.

В список попали представители 12 районов Петербурга, которые затронет закон о Комплексном развитии территорий (КРТ). Среди членов общественного совета есть и муниципальные депутаты, активно выступавшие против реновации в ее нынешнем виде.

В состав штаба вошли представители 12 районов Петербурга. Фото: t.me/speakerzaks

Первое заседание Общественного штаба планируется провести до конца сентября.

- Нам предстоит скрупулезная работа. Есть дома в плачевном состоянии без лифтов, со старыми коммуникациями. Жильцы таких домов поддерживают реновацию. Вопросов много, и их предстоит решать Общественному штабу, – отметил спикер ЗакСа Александр Бельский.

Напомним, что из-за негативной реакции петербуржцев на нынешний вариант закона о реновации, программу КРТ в жилых кварталах было решено отложить до 2024 года.

Всего под снос и строительство на из месте нового жилья могут попасть свыше тысячи петербургских хрущевок 1957-70 годов постройки.