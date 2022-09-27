Реновация в Петербурге не начнется «с колес», заявили в ЗакСе

Начало реновации отложено, но споры о ней не прекращаются. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Депутаты петербургского Заксобрания в ближайшее время приступят к рассмотрению обращения губернатора, который просил отложить программу реновации в жилых районах города до 2024 года. Причиной этому стало недовольство горожан нынешним законом о комплексном развитии территорий. В самом ЗакСе отмечают, что паниковать в любом случае не надо, ведь ни один закон не начинает работать «с колес», то есть моментально.

- Предложение губернатора поддержала профильная комиссия Законодательного собрания, - отметил в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» 92,0 FM депутат парламента Денис Четырбок.

При этом комиссия отказалась включать в проект поправок к закону предложение о том, чтобы жильцам хрущевок давать новое жилье в границах их муниципального образования.

- Не все наши коллеги учитывают, что в границах муниципалитета может просто не быть «стартового пятна» - места под застройку. В итоге жители хрущевок и рады бы переехать, пусть и в другой район, а закон не дает, - отметил депутат.

Поэтому сейчас такого пункта в документе нет. Но даже если он появится, сначала федеральное законодательство должны поменять в Госдуме, а потом - на уровне города, так как общероссийские и региональные законы должны быть одинаковыми.

При этом работы предстоит много, признают в ЗакСе. Именно для решения непростой задачи собрать мнения со всех сторон при городском парламенте был сформирован общественный штаб по реновации. Туда вошли как сторонники, так и противники Смольного.

А вот судиться с властями - дело бессмысленное.По крайней мере сейчас.

- Закон пока не вступил в силу, ущерб никто не понес. Иски будут безосновательными, - уверен депутат Четырбок.

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