Второй состав «Балтиец» для метро прибыл в Петербург

Петербургский метрополитен получил второй состав "Балтиец". Фото: Комитет по транспорту СПб

Второй состав новейшего поезда «Балтиец» получил петербургский метрополитен. Технику, предназначенную для красной линии и выкрашенную в соответствующий цвет, приняли в депо «Автово».

- Еще один восьмивагонный поезд прибыл на площадку электродепо «Автово». «Балтиец» - состав нового поколения, созданный специально для петербургской подземки, - сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Напомним, что вагоны типа «Балтиец» разработаны «Трансмашхолдингом» по заказу петербургского метрополитена. Выпускать из будут на «Октябрьском ваногоремонтном заводе».

Из непривычных особенностей: кузов с плоским бортом и широкими прислонно-сдвижными дверями; аккумуляторы, на которых состав может проехать 200 метров в крайнем случае; ЖК-экраны над дверями.

А вот сквозного прохода или кондиционеров, как в Москве, решили не делать.

Всего до конца года Петербург получит восемь таких составов.