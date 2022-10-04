Проверку системы оповещения отменили в Петербурге по указанию МЧС

Проверку системы оповещения в Петербурге отменили по указанию МЧС. Фото: Олег ЗОЛОТО

Проверка системы оповещения, которая была запланирована в Петербурге на 5 октября, отменена. О том, что сирены не завоют а громкоговорители будут молчать, сообщает Управление информации Смольного.

- В соответствии с указанием МЧС России комплексная проверка готовности региональнои автоматизированнои системы централизованного оповещения (РАСЦО), отменена, - говорится в сообщении.

Причины отмены не сообщаются, также неизвестно, будет ли перенесена дата тестирования системы РАСЦО. Все вопросы по работе системы можно задать по телефону 004 или на сайте Городского мониторингового центра Петербурга.

Напомним, что ранее предполагалось получасовое звуковое и голосовое оповещение. С 10:30 до 11:00 проверять должны были уличные акустические системы, электросирены и теле- радиотрансляцию.