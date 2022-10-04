Больше ста ошибочно мобилизованных вернули домой в Ленобласти

Больше ста мобилизованных вернули домой в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Более сотни ошибочно мобилизованных жителей Ленобласти возвращены домой после проверки их обращений. Еще по 50 призванным сейчас идет работа. Об этом рассказали на пресс-конференции представители Общественного народного фронта (ОНФ) и помощник губернатора региона.

- Народный фронт Ленобласти отправил более 50 жалоб, которые рассматриваем мобилизационная комиссия. На это нужно время. Идет работа по вопросам, контактируем с военкоматами, - сообщила журналистам руководитель регионального исполкома ОНФ Галина Синкевич.

По ее словам, только сегодня вернули домой одного человека. А накануне в пресс-службе областной администрации рассказали о сотне отмененных решений о мобилизации. Подавляющее большинство - 76 - по возрасту.

А помощник губернатора Ленобласти по взаимодействию с воинскими частями Сергей Мачинский заявил, что в ошибках военкоматов зачастую виноваты сами мобилизованные, которые не информируют Минобороны об изменении своего здоровья. семейного статуса и прочем.

- На слово мы сейчас не можем верить каждому, нужны конкретные доказательства. Не ждите повесток. Идите в военкомат сейчас и уточните данные, - заявил Мачинский.