Петербург получит кредит в 8 млрд рублей на строительство станций двух веток метро

Петербургу дадут 8 млрд рублей на строительство метро. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург получит большой инфраструктурный кредит на строительство метрополитена. Постановление о привлечении средств федерального бюджета подписал губернатор города на Неве. Средства направят на развитие двух веток подземки.

- Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское», - сообщает пресс-служба губернатора.

Этот участок коричневой ветки получит 6 миллиардов 264 миллиона рублей.

Еще 1,75 миллиарда пойдут на создание отрезка Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии метро от станции «Спасская» до станции «Морской фасад». А точнее первой очереди от «Спасской» до «Большого проспекта».

Общая сумма кредита составляет более 8 млрд рублей.

Изменятся ли сроки строительства подземки после получения денег в Смольном не уточняют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Две новых станции метро могут открыть в Петербурге раньше срока

«Казаковскую» и «Путиловскую» запустят к концу 2023 года (подробности)