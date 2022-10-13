37 ошибочно мобилизованных жителей Петербурга вернулись домой

37 ошибочно мобилизованных петербуржцев вернулись домой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

37 жителей Петербурга были возвращены домой после жалоб их родных на ошибочно проведенную мобилизацию. Обращения поступили на личную страницу губернатора Александра Беглова ВКонтакте и по короткому номеру телефона 122.

- Штаб по вопросам проведения частичной мобилизации продолжает обрабатывать обращения, которые поступают на страницу губернатора, горячую линию 122 и через другие источники, - написал в своем телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

Сейчас в штабе разбираются жалобой от капитана запаса, у которого оказалась неправильно оформлена бронь от мобилизации.

Напомним, что мобилизованные петербуржцы кроме обращений к властям, также подают иски. Всего на данный момент их зарегистрировано 14. В том числе от офицера-артиллериста, которого не по военной специальности назначили командиром взвода минометчиков. Мобилизованный из запаса петербуржец потребовал исправить ситуацию.