Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2022 16:50

37 ошибочно мобилизованных жителей Петербурга вернулись домой

Их родные пожаловались на линию 122 и губернатору города
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
37 ошибочно мобилизованных петербуржцев вернулись домой.

37 ошибочно мобилизованных петербуржцев вернулись домой.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

37 жителей Петербурга были возвращены домой после жалоб их родных на ошибочно проведенную мобилизацию. Обращения поступили на личную страницу губернатора Александра Беглова ВКонтакте и по короткому номеру телефона 122.

- Штаб по вопросам проведения частичной мобилизации продолжает обрабатывать обращения, которые поступают на страницу губернатора, горячую линию 122 и через другие источники, - написал в своем телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

Сейчас в штабе разбираются жалобой от капитана запаса, у которого оказалась неправильно оформлена бронь от мобилизации.

Напомним, что мобилизованные петербуржцы кроме обращений к властям, также подают иски. Всего на данный момент их зарегистрировано 14. В том числе от офицера-артиллериста, которого не по военной специальности назначили командиром взвода минометчиков. Мобилизованный из запаса петербуржец потребовал исправить ситуацию.