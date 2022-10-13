14 исков об отмене решений о мобилизации поступило в суды Петербурга

Уже 14 исков об отмене решений о мобилизации подано в суды Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге увеличивается число исков об отмене решений о мобилизации. В среду их было 10, а в четверг - уже 14. При этом иски разные. Так, в одном мобилизованный в гранатометчики офицер запаса, имеющий высшее образование как командир артиллерийской батареи, требует через суд поменять ему учетную специальность.

- Количество исков по городу, тем временем, растет. На текущий момент их 14. Лидер сменился, больше всего исков подано в Красногвардейский районный суд, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что один из ранее поданных исков об отмене мобилизации был отозван. Подавший его петербуржец отмечал, что числится рядовым, старше 35 лет и не имеет боевого опыта, то есть формально не подходит под озвученные параметры.

После жалобы ситуация разрешилась и мужчина забрал документы из суда.