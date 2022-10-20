Новый оползень произошел на мусорном полигоне «Новый Свет» под Гатчиной

На мусорном полигоне под Гатчиной опять произошел оползень. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще один оползень произошел на мусорном полигоне в поселке Новый Свет под Гатчиной. На место происшествия выехали инспекторы эконадзора. Об этом утром 20 октября сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

- На полигоне «Новый Свет-ЭКО» в Гатчинском районе зафиксирован сход откоса. Пострадавших нет, - говорится в сообщении.

К ближайшему населенному пункту направлена передвижная станция мониторинга качества воздуха. А власти региона уже обратилась в Росприроднадзор и прокуратуру. Ведомства должны принять меры в отношении руководства полигона, которое не обеспечивает полностью безопасную работу полигона.

Предварительная причина оползня - нарушение технологии отсыпки террикона при складировании мусора.

Напомним, что в конце сентября на полигоне уже был один оползень, обнаживший слои старого мусора.

ОФИЦИАЛЬНО:

- На полигоне «Новый Свет - ЭКО» приступили к ликвидации схода свалочных масс: на откосе работает спецтехника (бульдозеры и экскаватор). Прием отходов осуществляется без перебоев. Станция дегазации работает в штатном режиме - отбор газов производится непрерывно, - сообщает пресс-служба ООО «Новый свет - ЭКО».