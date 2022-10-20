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Происшествия20 октября 2022 5:43

Новый оползень произошел на мусорном полигоне «Новый Свет» под Гатчиной

На место ЧП выехали специалисты эконадзора Ленобласти
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На мусорном полигоне под Гатчиной опять произошел оползень.

На мусорном полигоне под Гатчиной опять произошел оползень.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще один оползень произошел на мусорном полигоне в поселке Новый Свет под Гатчиной. На место происшествия выехали инспекторы эконадзора. Об этом утром 20 октября сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

- На полигоне «Новый Свет-ЭКО» в Гатчинском районе зафиксирован сход откоса. Пострадавших нет, - говорится в сообщении.

К ближайшему населенному пункту направлена передвижная станция мониторинга качества воздуха. А власти региона уже обратилась в Росприроднадзор и прокуратуру. Ведомства должны принять меры в отношении руководства полигона, которое не обеспечивает полностью безопасную работу полигона.

Предварительная причина оползня - нарушение технологии отсыпки террикона при складировании мусора.

Напомним, что в конце сентября на полигоне уже был один оползень, обнаживший слои старого мусора.

ОФИЦИАЛЬНО:

- На полигоне «Новый Свет - ЭКО» приступили к ликвидации схода свалочных масс: на откосе работает спецтехника (бульдозеры и экскаватор). Прием отходов осуществляется без перебоев. Станция дегазации работает в штатном режиме - отбор газов производится непрерывно, - сообщает пресс-служба ООО «Новый свет - ЭКО».