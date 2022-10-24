Проходческий щит «Надежда» начнет прокладку зеленой ветки метро от «Беговой» до «Планерной» в 2023 году

Начать прокладку тоннеля от "Беговой" до "Богатырской" и далее к "Планерной" должны в 2023 году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Метрострой Северной столицы (МССС) готов заключить контракт на поставку запасных частей для проходческого щита «Надежда». Об этом говорится в документации на сайте Госзакупок, где проводились торги и был определен победитель конкурса.

- Поставка запасных частей с оказанием комплекса услуг по шефремонту (санации), шефмонтажу и пусконаладочным работам ТМПК S-782 Herrenknecht и периферийного оборудования для объектов строительства метрополитена Санкт-Петербурга, - сообщается в документах.

На аукцион подала заявку только одна компания, с ней, по решению Комиссии по закупкам, и заключается контракт. В дальнейшем именно этот щит будет строить продолжение «зеленой» ветки метро от «Беговой» до «Планерной».

В пресс-службе МССС эту информацию подтвердили.

- Монтаж щита мы уже начали, готовимся заключить контракт на поставку запчастей и обслуживание. Проходка начнется в 2023 году, а завершить работы должны в 2028-м, - сообщили «КП-Петербург» в Метрострое.

Напомним, что ранее проходку хотели начать осенью 2022 года, но работы пришлось отложить. В том числе из-за отсутствия запчастей для щита.