Студентка СПбГУ погибла во время давки в Сеуле

Погибшей студентке был 21 год. Фото: СПбГУ

Студентка Санкт-Петербургского госуниверситета Дарья Твердохлеб погибла в страшной давке в столице Южной Кореи Сеуле. Она стала одной из более чем 150 жертв праздника Хэллоуин. Соболезнования родным и близким девушки выпустила пресс-служба вуза.

- В субботу в центре Сеула, на улице Итхэвон, произошло чрезвычайное происшествие, жертвами которого стали более 150 человек. Среди них оказалась и Дарья. Месяц назад, 17 сентября, ей исполнился 21 год, - говорится на сайте СПбГУ.

Известно, что девушка училась на четвертом курсе, ее специализацией были свободные искусства и науки. В рамках осеннего семестра Дарья уехала в Университет Сонгюнгван, обучение в котором было включено в ее курс. В Корее девушка провела около двух месяцев.

Напомним, что трагедия произошла на одной из увеселительных улочек Сеула, где дорога идет под уклон. В ночь с 29 на 30 октября здесь скопилось около 100 тысяч человек. Началась давка и люди стали падать друг на друга. На данный момент погибшими числятся 153 человека, в том четыре гражданки России.

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