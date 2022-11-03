Что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 3 ноября

В Петербурге прекращены все мероприятия по частичной мобилизации. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга заявил о завершении частичной мобилизации в городе. По словам Александра Беглова, военкоматы прекратили все мероприятия по призыву в войска военнослужащих запаса.

- Также прекращены подготовка и вручение повесток, - написал на своей странице губернатор.

Также он пообещал, что власти позаботятся о семьях, родных и близких уже мобилизованных горожан.

Кроме этого, в Санкт-Петербурге за минувшие сутки произошло немало важных событий.

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