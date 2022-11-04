Первый снег выпал в Петербурге 4 ноября

В Петербурге выпал первый снег. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Первый снег заметили в Петербурге ранним утром 4 ноября - на два дня раньше обещанного синоптиками. Редкие белые хлопья плавно опускались с небес, но таяли, едва коснувшись с земли.

- Ура, первый снег! Он мелкий и еле заметный, но выпал! - пишут читатели «КП-Петербург».

Причем снежинки появились не за городом или на окраинах а в самом центре Северной столицы.

Снежного покрова, конечно, не получилось. Да и пока его ждать рано. Как ранее отмечали синоптики, «переход через ноль», то есть когда суточная температура становится отрицательной, происходит в Петербурге в 20-х числах ноября. Тогда же можно ждать и более устойчивых снегопадов.

А пока петербуржцев ждут холодные, но сухие выходные, длинные по случаю праздника. Город находится под влиянием антициклона. В пятницу дневная температура не превысит скромных +3 градусов.