13 человек задержаны по делу о «барной мафии» на улице Рубинштейна в Петербурге

По барному делу задержано 13 человек. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Полиция Петербурга задержала 13 человек по громкому делу о «барной мафии» на улице Рубинштейна. Владельцев и работников заведений подозревают сразу по нескольким статьям, в том числе в организации преступного сообщества. Среди задержанных, но отпущенных под подписку, есть и девушки-модели, «разводившие» подвыпивших клиентов на деньги.

- 8 ноября 2022 года в отношении семи участников аферы возбуждено уголовное дело по статье создание преступного сообщества. В организации схемы подозреваются двое мужчин, 1998 года рождения и 1997 годов рождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Среди задержанных также управляющие баров, непосредственные руководители тех самых девушке «промо-моделей», администратор бара и другие.

Напомним, что схема была простой: работники баров (всего девяти заведений) на улице Рубинштейна подмечали подвыпившего клиента и давали знак девушкам. Те подсаживались к мужчине и просили из угостить коктейлем, попутно спаивая жертву обмана. Потом мужчине выставляли огромный счет.

Кроме того, в барах торговали «самопальным» спиртным из гаража под видом элитного алкоголя.