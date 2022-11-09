Петербург опередил Москву в «Индексе борща» по дороговизне продуктов

Чтобы сварить борщ с курицей в Петербурге, надо отдать 130 рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жить в Петербурге дороже, чем в Москве. Это подтверждено в очередной раз. Теперь - составителями «Индекса борща». В новом рейтинге Северная столица заняла 18-е место среди крупных российских городов.

- Индекс борща - стоимость продуктов для приготовления супа на семью из четырех человек, которую мы собираем ежемесячно в разных городах России, - напоминают авторы методики.

Из классического рецепта ради дешевизны убрана зелень, а говядина заменена курицей. Сметана осталась.

Лидерами рейтинга, то есть городами с самым дорогим набором для борща, традиционно стали столица Чукотки Анадырь (371 рубль 67 копеек), Магадан (278 р. 92 коп.), Норильск (263 р. 97 коп.)

Больше 200 рублей придется отдать в Якутске, Петропавловске-Камчатском и Норильске.

В Петербурге борщ обойдется в 123 рубля, а в Москве - всего в 108 рублей 33 копейки. Дешевле будет только в Казани и Саратове.

В октябре петербургский борщ стоил на 10 рублей меньше.