Суд арестовал одного из организаторов схемы обмана в барах на улице Рубинштейна

Суд арестовал фигуранта барного дела. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Октябрьский райсуд Петербурга отправил под арест одного из фигурантов уголовного дела об обмане клиентов в барах на улице Рубинштейна. Всего правоохранительными органами было задержано 13 человек, семерым из них предъявлены обвинения.

- Суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных статьями «мошенничество» и «организация преступного сообщества», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, обвиняемый с подельником в августе 2021 года создали преступную организацию и нашли себе еще 11 единомышленников. В числе последних были и девушки модельной внешности. В задачу последних входило «разводить» богатых подвыпивших клиентов баров на деньги.

Мужчинам выписывали астрономические счета за коктейли, заказанные для красоток. Иногда клиент по семь раз оплачивал один и тот же заказ, отдавая миллионные суммы.

Кроме того, в барах торговали паленым алкоголем.

Всего в числе пострадавших числится 11 человек, ущерб оценен в 10,5 миллионов рублей.