Сады и скверы Петербурга закроют в ночь на 12 ноября из-за ветра

В городе прогнозируют сильный ветер Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Северной столице 12 ноября ожидается ухудшение погоды и усиление ветра. Об этом предупредило ГУ МЧС России по Петербургу. Но уже 11 ноября жители города обращались в Комитет по благоустройству из-за упавших деревьев.

- Сады и скверы города закроются на ночь, а в субботу утром будет принято решение, открывать их или нет. Но пока синоптики обещают только усиление ветра, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга.

Также, в ведомстве жителям города посоветовали быть внимательными и сообщать об упавших деревьях или застоях воды на дорогах по телефону дежурной службы 314-60-13. Обращаться по номеру можно круглосуточно, эти заявки сразу передаются в работу дорожным и садово-парковым предприятиям.