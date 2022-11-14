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НовостиОбщество14 ноября 2022 15:39

МЧС предупреждает о сильных осадках и гололеде в Петербурге

Удар непогоды ожидается 15 ноября
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
МЧС предупреждает про гололед.

МЧС предупреждает про гололед.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское управление МЧС предупреждает жителей и гостей города о непогоде. В ближайшие сутки на Северную столицу налетит циклон с милым именем «Сью», который принесет дожди и мокрый снег.

- 15 ноября в Санкт-Петербурге местами ожидаются сильные осадки, на дорогах гололедица, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Водителей традиционно призывают к осторожности на дорогах. В том числе на дамбе, где гололед может образоваться быстрее из-за ветра, дующего с залива.

Дождь с мокрым снегом пойдет уже в ночь на вторник, утром осадки усилятся, а к 17:00 должны прекратиться. В среду циклон покинет город, после этого станет холоднее, но без снега и дождя.