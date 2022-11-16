Депутаты вспомнили Пьеху и изменили процедуру присвоения звания Почетный гражданин Санкт-Петербурга

Эдита Пьеха до сих пор не получила звание почетного жителя города. Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты Законодательного собрания внесли изменения в процедуру присвоения звания Почетный гражданин Санкт-Петербурга. Теперь закон будет позволять награждать до 10 человек за один раз. Именно столько званий может дать один состав парламента за все пять лет работы.

- В настоящее время депутаты не имеют права выбирать более двух почетных граждан за один год, - отмечает пресс-служба Заксобрания.

В ходе обсуждения законопроекта депутаты вспомнили и Эдиту Пьеху. Певицу номинировали на звание полтора десятка раз, но так ни разу и не присудили. Сама Эдита Станиславовна относилась к происходящему с юмором, так как иначе воспринимать ситуацию было сложно.

Будут ли выдвигать Пьеху снова, зависит от самих народных избранников.

- Вы же депутаты, это в вашей власти, - отметил в ходе прений спикер ЗакСа Александр Бельский.