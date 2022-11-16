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НовостиОбщество16 ноября 2022 15:14

Депутаты вспомнили Пьеху и изменили процедуру присвоения звания Почетный гражданин Санкт-Петербурга

Теперь награждать смогут до 10 человек за один раз
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Эдита Пьеха до сих пор не получила звание почетного жителя города.

Эдита Пьеха до сих пор не получила звание почетного жителя города.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты Законодательного собрания внесли изменения в процедуру присвоения звания Почетный гражданин Санкт-Петербурга. Теперь закон будет позволять награждать до 10 человек за один раз. Именно столько званий может дать один состав парламента за все пять лет работы.

- В настоящее время депутаты не имеют права выбирать более двух почетных граждан за один год, - отмечает пресс-служба Заксобрания.

В ходе обсуждения законопроекта депутаты вспомнили и Эдиту Пьеху. Певицу номинировали на звание полтора десятка раз, но так ни разу и не присудили. Сама Эдита Станиславовна относилась к происходящему с юмором, так как иначе воспринимать ситуацию было сложно.

Будут ли выдвигать Пьеху снова, зависит от самих народных избранников.

- Вы же депутаты, это в вашей власти, - отметил в ходе прений спикер ЗакСа Александр Бельский.