Развязку ЗСД у Шкиперского откроют в 2023 году, а Московско-Дунайскую развязку и Витебскую на ШМСД - в 2024-м

Развязку ЗСД у Шкиперского протока построят в 2023 году. Фото: АО "ЗСД"

Губернатор Петербурга Александр Беглов озвучил сроки строительства трех крупных развязок, одной на ЗСД, у Шкиперского протока, Витебской - через Витебский проспект на ШМСД (Широтной магистрали скоростного движения) и Московско-Дунайской на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. Они должны быть сданы в течение двух ближайших лет.

- В 2023 году откроется развязка ЗСД у Шкиперского протока. В 2024-м сдадим Московско-Дунайскую развязку, а также Витебскую развязку. Последним завершится первый этап строительства ШМСД, - заявил губернатор, выступая перед депутатами Законодательного собрания Петербурга.

Напомним, что новая развязка соединит ЗСД с намывной частью Васильевского острова и улицей Кораблестроителей. Изначально построить ее планировали до конца 2022 года.

ШМСД должен стать вылетной магистралью. Он будет идти от пересечения с ЗСД в районе Благодатной улицы, поперек Московского проспекта, через Витебский, до Невы и за нее в районе Гранитной улицы, а далее до КАДа у Кудрово и последующим выходом на трассы Ленобласти.

Московско-Дунайская развязка поможет разгрузить транспортные потоки на въезде в город.