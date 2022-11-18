Землю и здание на Заставской улице изымут для строительства Витебской развязки ШМСД

Для строительства Витебской развязки изымут землю. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Петербурга изымут собственность у коммерческой компании, недвижимость которой расположена в месте пролегания будущей скоростной магистрали - ШМСД. А точнее, Витебской развязки трассы.

- Речь идет об участке земли в 3,8 тысяч квадратных метров и нежилом здании на Заставской улице, принадлежащих ООО «Управление механизации №4», - пишет «Деловой Петербург».

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры подтвердили, что землю надо изымать, так как другого варианта построить развязку нет. При этом Смольный предлагает владельцу компенсацию в почти 70 миллионов рублей.

Управление механизации несогласно как с изъятием земли, так и с суммой компенсации. Определить стоимость недвижимости теперь должен Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.

Напомним, что Витебская развязка должна стать частью первого этапа строительства ШМСД, который должен быть завершен в 2024 году.