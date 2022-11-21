Джип протаранил легковушку в ДТП на подъезде к аэропорту «Пулково»

"Тойота" и "Форд" столкнулись на стартовой улице. Фото: vk.com/spb_today

Джип «Тойота Лэнд Крузер Прадо» протаранил микролитражку «Форд Фиеста». Авария произошла на стартовой улице, ведущей ко втором терминалу аэропорта «Пулково», принимающим в том числе лайнеры бизнес-авиации.

- ДТП на Стартовой улице. Побились на ровном месте, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей аварии, «Форд» помят очень сильно. У машины разбита передняя часть и правый бок. В салоне сработали подушки безопасности. На месте происшествия работает бригада скорой помощи. «Тойота», в силу большей массы, пострадала не так серьезно.

Напомним, что только за выходные в Петербурге и Ленобласти произошло около тысячи ДТП. А еще десятки случились с утра понедельника. В аварию попала даже машина полиции.