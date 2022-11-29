Электричество подорожает в Ленобласти на 9%

В Ленобласти за свет придется платить на 9% больше. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ленобласть не отстает от Петербурга и также повышает тарифы на услуги ЖКХ. Первыми объявлены новые цены на электроснабжение в 2023 году. Простым жителям теперь придется отдавать на 9% больше. Предпринимателям будет еще «веселее».

- Тарифы на электроэнергию для населения в Ленобласти вырастут на 9%, для малого бизнеса, который пользуется одноставочным тарифом – на 10,51%, - сообщает пресс-служба Областного правительства.

Власти отмечают, что утвержденные Комитетам по тарифам и ценовой политике ставки ниже уровня прогнозируемой инфляции в 12,4%.

Но для промышленных предприятий, работающих на высоком и среднем напряжении, цены вырастут сразу на 15%, что превышает годовую инфляцию по Ленобласти России в целом.

Напомним, что в Петербурге рост цен на услуги ЖКХ в среднем составит 8,5% для населения. Следующее повышение тарифов обещают отложить на полтора года.